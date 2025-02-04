Dev bankadan Türkiye'ye faiz ve enflasyon uyarısı: 'İndirim için alan daralacak'

Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:04

Güncelleme: 04.02.2025 - 11:04

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 28 olarak sürdürdüklerini, ancak yukarı yönlü risklerin devam ettiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine dair de, “Nisan sonrası dönemde faiz indirimi için alan daralacak" açıklamasında bulundu.

Onay, Ocak ayı enflasyon verisini ve TCMB'den beklentileri değerlendirdi. Ocak ayında enflasyonun beklentilerinin üzerinde geldiğini ancak bunun Merkez Bankası’nın tahmin aralığının dışına çıkmadığını belirtti. Yıl sonu için enflasyon ve faiz beklentilerini de paylaştı.

'KADEMELİ BİR DÜŞÜŞ SİNYALİ VERİYOR'

Bloomberg HT'den alınan habere göre, Onay, Ocak ayındaki enflasyonun yüzde 4,4’lük tahminin üzerinde olduğunu, bunun nedeninin ise hizmet sektörü kaynaklı enflasyonist baskılar olduğunu belirtti. Sağlık sektörü, yılbaşı fiyatlamaları ve kamu zamlarının etkisiyle bu sapmanın arttığını vurgulayan Onay, Merkez Bankası’nın yüzde 4,5-5,5 aralığındaki projeksiyonlarıyla uyumlu bir tablo olduğunu kaydetti. Bu durumun, önümüzdeki dönemde bazı riskler oluşturduğuna, ancak dezenflasyon sürecinin tamamen sekteye uğradığına dair bir işaret bulunmadığına dikkat çekti.

'TAHMİNİMİZİ YÜZDE 28'DE TUTUYORUZ'

Deutsche Bank, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak koruyor. Onay, piyasa beklentilerinin aksine daha olumsuz bir ayrışma öngördüklerini belirtti. Bu tahmini üç faktöre dayandırarak şu şekilde açıkladı: Birincisi, Türk lirasında reel değerlenmenin 2025'te 2024'e kıyasla zayıf olacağı beklentisi; ikincisi, talep tarafında yavaşlama olsa da bunun firmaların fiyatlama davranışlarını etkileyecek düzeyde olmadığı; üçüncüsü ise enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler. Onay, şu an için tahminlerini güncellemediklerini, ancak risklerin yukarı yönlü olduğunu ifade etti.

'FAİZ İNDİRİMİ ALANI DARALACAK'

Onay, mart ayında 250 baz puanlık faiz indirimi öngörüsünü koruduklarını belirtti. Ancak, yurtiçi yatırımcıların döviz piyasasındaki davranışlarının bu süreçte önemli olduğunu, Mart ve Nisan aylarında faiz indirimi için 250 baz puanlık bir alan olduğunu düşündüklerini belirtti. Nisan sonrası için faiz indirimi hızının azalmasını beklediklerini, bunun enflasyon baskıları ve getirilerin düşüşü ile bağlantılı olduğunu vurguladı. Yıl sonu için faiz tahminini ise yüzde 32,5 olarak koruduğunu söyledi.

'REEL DEĞER KAYBI İHTİMALİ VAR'

Onay, TL’nin reel değerlenmesinin dezenflasyon süreci için kritik olduğunu ve Merkez Bankası'nın bu süreci dikkatli bir şekilde yönetmesi gerektiğini söyledi. İlk 6 ayda reel değerlenme baskısının sınırlanmasını beklediklerini, yılın ikinci yarısında ise TL'de reel değer kaybının olası olduğunu ekledi.

'TL VOLATİLİTESİNİ KONTROL ALTINA ALIYOR'

Swap kısıtlamalarının Türk lirasının volatilitesini dengelemekte etkili olduğunu belirten Onay, yakın vadede bu temkinli duruşun devam edeceğini öngördü. Uzun vadede, yabancı yatırımcı katılımı arttıkça piyasalarda daha etkin bir işleyiş beklediklerini, ancak bu dönemde swap kısıtlamalarında esneme olabileceğini ifade etti.

'ORTA VADEDE OLUMLU GÖRÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR'

Onay, Türk tahvillerine yönelik orta vadeli olumlu görüşlerinin devam ettiğini, Aralık ayından sonra önemli bir ralli yaşandığını ve Türk Lirası tahvillerinin gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı haline geldiğini belirtti. Ocak ayında fiyatların stabilleşmeye başladığını, ancak orta vadede olumlu beklentilerini sürdürdüklerini söyledi.