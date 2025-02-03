Ocak enflasyon verisi beklentileri aştı: Ekonomistlerden TCMB faiz indirimi tahmini!
Ocak ayı enflasyon verilerinin beklentilerin çok üzerinde gelmesinin ardından, yabancı ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin tahminlerini açıkladı. İşte ayrıntılar...
Ocak ayı enflasyon verilerinin beklenenden çok daha yüksek gelmesiyle birlikte, yabancı ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarına dair öngörülerini paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 5,03 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 42,12 seviyesine gerilediğini duyurdu. Ekonomistlerin tahmini, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 4,33 artması ve yıllık bazda yüzde 41,16 seviyesine düşmesiydi.
Yabancı ekonomistler, açıklanan enflasyon verilerini değerlendirirken, Capital Economics'ten William Jackson, Türkiye'deki asgari ücret artışları ve diğer tek seferlik faktörlerin bu durumu tetiklediğini belirtti. Jackson, aylık enflasyon oranındaki gevşemenin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir sonraki toplantısında 2,5 puanlık bir faiz indirimi yapma ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.
'KESKİN DÜŞÜŞ BEKLENEBİLİR'
Jackson, "Eğer temel enflasyon baskılarının zayıfladığı konusunda haklıysak, o zaman şubat ayında enflasyonda keskin bir düşüş yaşanması beklenebilir" dedi.
'NİSANA KADAR FAİZ İNDİRİMİ SÜREBİLİR'
Türkiye uzmanı ekonomist Timothy Ash ise bu durumun, TCMB'nin önümüzdeki birkaç ay boyunca ardışık faiz indirimlerine gitmesini zorunlu kılacağını ifade etti. Ash, “Merkez Bankası'nın mesajı oldukça net. En azından nisan ayına kadar faiz indirimleri görmemiz mümkün. Sonrasını ise takip edeceğiz” şeklinde değerlendirdi.
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