Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam yapılacak mı? 2025 emekli maaşlarındaki fark ne kadar? Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrete ara zam beklentisi var mı? Özgür Erdursun bu soruları yanıtladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2025 Pazartesi, 15:40
Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

Emekli maaşlarına 2025 yılında yapılan zam, 2024 ve 2025 emekli maaşları arasındaki farkları gündeme getirdi. 

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

2025'te emekli olanlar, 2024'te emekli olanlara kıyasla yüzde 30 daha düşük maaş alacak. 

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında yapılacak olan emekli maaşı zammı ile ilgili değerlendirmeler yaptı. 

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

EMEKLİ OLUNAN YILIN ÖNEMİ

Erdursun, TV 100 canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, Türkiye'deki emekli maaşı hesaplama sisteminin, emekli maaşlarını belirlerken aylık bağlama oranı, enflasyon ve güncelleme katsayılarının etkili olduğunu belirtti.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

Erdursun, "Sistemde herkes emekli maaşını görebilir. Emekli olacağınız yıl çok önemlidir" dedi.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

Erdursun, emekli maaşlarının hesaplanmasında bir önceki yılın enflasyonunun büyük rol oynadığını vurguladı ve "Eğer önceki yılın enflasyonu düşük olursa, o yıl emekli olanların maaşları da düşer" şeklinde konuştu.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

Ayrıca, 2024 yılında emekli olanların, yüksek enflasyon nedeniyle avantajlı olduğunu belirten Erdursun, 2025'te emekli olanların ise maaşlarında kayıplar yaşadığını ifade etti.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

MAAŞ KAYBI ÖNGÖRÜSÜ

Özgür Erdursun, 2025-2026 yılları arasında maaşlarda kayıpların olabileceğini öngördü. Özellikle EYT'li çalışanların, daha fazla prim ödeyerek daha düşük maaşlarla emekli olacaklarını söyledi.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

Emekli maaşlarında kayıpların olacağını öngören Erdursun, "Bunun nedeni bizim emekli maaşı hesaplama sistemimizin eksikliklerinden kaynaklanıyor" dedi.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

Özgür Erdursun, emeklilik nedeniyle hak kaybı yaşamamak amacıyla bazı deneyimli personelin emekli olmayı tercih ettiğini belirtti. Bankacılık sektörü ve birçok özel sektörde tecrübeli çalışanların, emekli olmayı tercih ettiklerini söyledi.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

200 BİN KİŞİ EMEKLİLİĞE BAŞVURDU

Erdursun, aralık ayında zorunlu emekli olan yaklaşık 150-200 bin kişinin başvuruda bulunduğunu belirtti. 

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

Bu kişilerin, yüksek prim yatırarak devletin kasasına katkı sağladığını ancak emekli olduktan sonra devletin kasasından emekli maaşı ödemesi yapılacağını söyledi.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

Sistemle ilgili eleştirilerde bulunan Erdursun, Bakanın "Çalışın, emekliliği erteleyin" açıklamalarına karşılık, emekli maaşı hesaplama sisteminin özendirici olmadığını belirtti.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

Erdursun, Türkiye'deki ortalama emekli maaşının 17 bin TL olduğunu belirterek, "Biraz daha çalışayım da ileride emekli olayım dediğinizde, maaşlarınızda düşüşler olabilir" dedi.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

ARA ZAM YAPILACAK MI?

Özgür Erdursun, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili de tahminlerde bulundu. 

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!

Erdursun, Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 10 civarında bir zam yapılmasının beklendiğini ve asgari ücrete ara zam yapılmasının pek olası olmadığını ifade etti.

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