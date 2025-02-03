Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Hangi zam senaryoları konuşuluyor? İkramiye ne kadar artacak? İşte tüm ayrıntılar...
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte emekliler, bayram ikramiyelerinde yapılacak artışı merak ediyor.
İşte bayram ikramiyesinde olası zam senaryoları...
GEÇEN SENELERDE YAPILAN ZAM ORANLARI
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yılda iki kez ikramiye ödeniyor.
2018 yılında bin TL olarak başlayan bayram ikramiyesi, 2021’de bin 100 TL, 2023’te ise 2 bin TL olarak verilmeye başlandı.
2024 yılı için ise ikramiye yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin TL’ye çıkarıldı.
MASADA HANGİ ORANLAR VAR?
Habertürk’te yer alan bilgilere göre, emekli ikramiyelerindeki artışın en az 3 bin 500 TL olması bekleniyor.
Ayrıca, kulislerde ikramiyenin 4 bin 500 TL’ye kadar çıkabileceği de konuşuluyor.
'HENÜZ BİR ÇALIŞMA YOK'
AKP kaynakları, bayram ikramiyesi artışına dair henüz bir çalışma yapılmadığını belirtti.
Kaynaklar, ikramiyenin 3 bin TL olarak kalması durumunda maliyetinin 100 ila 110 milyar TL arasında olacağını ifade etti.
Artış olması halinde bütçeye dikkat edilmesi gerektiği de vurgulandı.
Ramazan ayı 1 Mart’ta başlayacak ve ikramiye artışı ile ilgili gelişmelerin bu dönemde netleşmesi bekleniyor.
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