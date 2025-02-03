Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Hangi zam senaryoları konuşuluyor? İkramiye ne kadar artacak? İşte tüm ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2025 Pazartesi, 16:44
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte emekliler, bayram ikramiyelerinde yapılacak artışı merak ediyor. 

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

İşte bayram ikramiyesinde olası zam senaryoları...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

GEÇEN SENELERDE YAPILAN ZAM ORANLARI

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yılda iki kez ikramiye ödeniyor. 

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

2018 yılında bin TL olarak başlayan bayram ikramiyesi, 2021’de bin 100 TL, 2023’te ise 2 bin TL olarak verilmeye başlandı. 

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

2024 yılı için ise ikramiye yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin TL’ye çıkarıldı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

MASADA HANGİ ORANLAR VAR?

Habertürk’te yer alan bilgilere göre, emekli ikramiyelerindeki artışın en az 3 bin 500 TL olması bekleniyor. 

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Ayrıca, kulislerde ikramiyenin 4 bin 500 TL’ye kadar çıkabileceği de konuşuluyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

'HENÜZ BİR ÇALIŞMA YOK'

AKP kaynakları, bayram ikramiyesi artışına dair henüz bir çalışma yapılmadığını belirtti. 

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Kaynaklar, ikramiyenin 3 bin TL olarak kalması durumunda maliyetinin 100 ila 110 milyar TL arasında olacağını ifade etti. 

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Artış olması halinde bütçeye dikkat edilmesi gerektiği de vurgulandı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Ramazan ayı 1 Mart’ta başlayacak ve ikramiye artışı ile ilgili gelişmelerin bu dönemde netleşmesi bekleniyor.

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