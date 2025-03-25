Dev bankalar Türkiye yılsonu enflasyon beklentisini yükseltti!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 12:17

Güncelleme: 25.03.2025 - 12:17

Son bir hafta içerisinde JPMorgan, Bank of America (BofA) ve Bloomberg Economics, Türkiye'nin yılsonu enflasyon tahminlerini yukarı yönde revize etti. İBB'ye yönelik soruşturmalar ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından döviz kurlarında dalgalanma yaşandı. Siyaset gündemindeki bu gelişmelerin etkisiyle piyasalarda dalgalanma devam ediyor. Merkez Bankası, döviz kurundaki hareketlenmeye karşı yeni önlemler alırken bankacılık devleri Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair önemli revizyonlar yapıyor.

JPMORGAN'DAN ENFLASYON VE FAİZ KARARI TAHMİNİ

JPMorgan, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon beklentisini 29,5 olarak belirlerken, 2025 yılı için bu beklentisini yüzde 27,2'den yüzde 29,5'e yükseltti. Ayrıca banka Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranlarını yıl içinde her toplantıda 150 baz puan düşüreceğini öngörüyor.

BOFA TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

Bank of America ise enflasyon tahminini yüzde 25,7'den yüzde 28,1'e revize etti. Bankanın tahminine göre, Nisan ayında faiz indirimi beklentisi duraklayacak ve yıl sonu faiz tahmini yüzde 32,5 olacak.

BLOOMBERG: FAİZ İNDİRİM SÜRECİ YAVAŞLAYACAK

Bloomberg Economics de Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinin yavaşlayacağını ve yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e çıkardığını duyurdu.

EKONOMİ YÖNETİMİ DE TAHMİNLERİ YÜKSELTMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayında gerçekleştirdiği piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarına göre 2025 yılı yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,3 olarak revize etti. Bu revizyon son dönemdeki ekonomik gelişmelerin etkisiyle yapılan güncellemelerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

2024 yılı son toplantısında, TCMB tarafından açıklanan 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi şubat ayında yapılan piyasa katılımcıları anketi öncesinde yapılan Enflasyon Raporu toplantısında yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2025 yılı enflasyon beklentilerine yönelik önemli ifadeler kullanmıştı. Şimşek, 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 27,1 seviyesine gerileyeceğini belirtmişti. Böylece 2025 için yüzde 21 olarak belirlenen enflasyon tahmininin yüzde 29,04'lük büyük bir farkla revize edilmişti.