İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TCMB'den bankalar ile olağanüstü toplantı kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetiminin bugün banka müdürleriyle toplantı yapacağı açıklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TCMB'den bankalar ile olağanüstü toplantı kararı
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AA
Yayınlanma: 23.03.2025 - 13:58

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetiminin banka yöneticileriyle bir araya geleceği açıklandı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yapılacak toplantının 15:00'de başlaması öngörülüyor. Toplantının ardından TBB'nin açıklama yapacağı belirtildi.

TCMB, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında bir dizi önlemi hayata geçirmişti. Olağanüstü toplantıyla gecelik borç verme faizini yükselten TCMB haftalık repo ihalelerine de ara verme kararı almıştı.

Likidite yönetimi konusunda da adımlar atan TCMB likidite senedi ihraçlarına başlanacağını ifade etmişti.


Etiketler: #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #bankalar #toplantı

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