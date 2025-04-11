Dev bankalardan yeni altın tahmini: O seviyeyi aşacak!
UBS ve Commerzbank, ekonomik belirsizliklerin arttığı küresel ortamda yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı çekti. İki banka da altındaki yükseliş trendinin süreceğini öngören diğer finans kuruluşlarıyla aynı çizgiye geldi.
Etiketler: #UBS #Commerzbank #altın #rekor
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu 'aday olamazsa' ne olacak?
- Gazetecilerden ilk açıklama!
- Soruşturma dosyasına CHP’nin kritik belgeleri girdi
- Kayyuma karşı dava kabul edildi
- AKP’li başkanın danışmanı çıktı!
- Ses geldiği iddiası: Dün gömülen kişinin mezarı açıldı
- Cumhurbaşkanlığı konvoyunda kaza: 2 şehit
- Bakanlık açıkladı: Yarın hesaplara yatırılıyor
- 'Bu sefer de duruşma öncesi mahkeme dosyasız kaldı!’
- Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara