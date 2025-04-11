Dev bankalardan yeni altın tahmini: O seviyeyi aşacak!

UBS ve Commerzbank, ABD'de Donald Trump'ın ticaret politikalarının yol açtığı ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altına olan talebin artması üzerine fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Böylece, bu iki banka da altın fiyatlarında yaşanan yükselişi öngören diğer yatırım bankalarının arasına katıldı.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR

Altının ons fiyatı cuma günü tarihte ilk kez 3 bin 200 dolar seviyesini aşarak 3 bin 237 doları gördü.

UBS analistleri, yayımladıkları notta, “Altının yükselişinin önümüzdeki yıla da sarkmasını ve fiyatların daha yüksek seviyelerde dengelenmesini bekliyoruz” ifadesine yer vererek, ons başına fiyatın bu yıl içinde 3 bin 500 dolara çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Commerzbank ise 2024 sonu için altın fiyatı beklentisini önceki 2 bin 850 dolar seviyesinden 3 bin dolara çıkardı. Banka ayrıca, altın borsa yatırım fonlarında (ETF) yönetilen varlıkların mart ayı sonunda 345,5 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.

Hafta başında Deutsche Bank da 2025 ve 2026 için ortalama altın fiyatı beklentilerini sırasıyla 3 bin 139 ve 3 bin 700 dolar olarak güncelledi.