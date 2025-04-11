Piyasalarda gün ortası: Altın ve dövizde son durum ne?

Yayınlanma: 11.04.2025 - 13:43

Güncelleme: 11.04.2025 - 13:43

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kazanarak 9.342,22 puana yükseldi.

Dün 9.338,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 9.352,49 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,64 puan ve yüzde 0,04 değer kazancıyla 9.342,22 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.260,01, en yüksek 9.370,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,63 yükselirken teknoloji endeksi yüzde 0,95, sanayi endeksi yüzde 0,09 ve mali endeks yüzde 0,07 geriledi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükselirken 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 228 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,1390, sterlin/dolar paritesi 1,3120 ve dolar/yen paritesi 142,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0620 liradan, Euro 43,3340 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,7 yükselişle 3 bin 228 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 artışla 63,4 dolardan işlem görüyor.