Dev kredi derecelendirme kuruluşunda Türkiye büyüme tahmini!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 11:19

Güncelleme: 06.12.2024 - 11:19

ABD'li kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in raporunda ayrıca küresel büyüme tahminlerine de yer verildi. Dünya ekonomisinin 2024 yılı için yüzde 2,8 ve 2025 yılı için ise yüzde 2,6 büyüyeceği öngörülüyor. Önceki tahminlerde dünya ekonomisinin 2024 için yüzde 2,7 ve 2025 için yüzde 2,5 büyümesi bekleniyordu. 2026 yılı için ise dünya ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 2,3 olarak belirlenmiş durumda. Bu tahminlerdeki yükselme, global ekonomi için daha olumlu bir görünüm sundu.

ABD VE EURO BÖLGESİ İÇİN BÜYÜME TAHMİNLERİ

Raporda, ABD ekonomisinin 2024 yılı için yüzde 2,7 büyümesi öngörülürken, 2025 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,1, 2026 yılı içinse yüzde 1,7 olarak belirlendi. ABD ekonomisinde, tüketici harcamalarında beklenen yavaşlamanın henüz gözlemlenmediği ifade edildi.

Euro Bölgesi içinse sınırlı bir büyüme bekleniyor. 2024 yılı için büyüme oranı yüzde 0,8, 2025 yılı için ise yüzde 1,2 olacak. 2026 yılı içinse bölgenin büyüme oranı yüzde 1,3 olarak tahmin ediliyor. Euro Bölgesi'nde hane halkı gelirlerinde bir artış görülse de, tüketimdeki toparlanmanın yavaş olduğu ve tasarruf oranlarının arttığına dikkat çekildi. Bölgedeki şirketler, ABD'nin korumacılık önlemlerinden ve Almanya'nın ihracat sektöründeki daralmadan endişe ediyor.

ÇİN EKONOMİSİNİN GELECEĞİ

Çin ekonomisiyle ilgili de dikkat çeken tahminlerde bulunuldu. 2024 yılı için Çin ekonomisinin büyüme oranı yüzde 4,8 olarak öngörülüyor. 2025 yılı için büyüme tahmini yüzde 4,3 ve 2026 yılı için ise yüzde 4 olarak belirlenmiş. Çin'in büyümesinin yüzde 4'ün altına düşmemesi için mali desteğin arttırılması gerektiği vurgulandı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ DÜŞÜŞ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Fitch'in Türkiye tahmini, yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin beklentilerin altında kalmasıyla güncellenmişti. Bu düşüş ekonomiyi soğutma çabalarının etkisiyle ilişkilendiriliyor. Ancak, Fitch'in raporunda Türkiye ekonomisinin gelecekteki büyüme beklentileri hâlâ pozitif bir görünüm sergilese de 2025 ve 2026 yıllarına yönelik büyüme tahminleri daha düşük olması bekleniyor.