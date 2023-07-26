Nissan, 1 milyon elektrikli araç satışına ulaştı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 17:01

Güncelleme: 26.07.2023 - 17:02

Nissan Leaf modeli 12 yılı aşkın bir süre önce piyasaya sürülmesinden bu yana 650 binden fazla satıldı. Uzun yıllar boyunca Leaf en çok satan elektrikli araç oldu ve Nissan elektrikli araç pazarının öncüsü olarak görüldü.

On yılı aşkın bir süre sonra sektör tamamen değişti. Neredeyse her büyük otomobil üreticisi tamamen elektrikli kendi otomobilini piyasaya sürdü ya da sürmeyi planlıyor.

Leaf, Tesla'nın Model 3'ü 2020'nin başlarında onu geçene kadar makul bir menzile ve konforlu bir iç mekana sahip en çok satan elektrikli araç (EV) olma başarısı gösterdi.

Model 3 teslimatları 2017'nin sonlarında başladı, 2018 ve 2019'da en çok satan elektrikli araç oldu ve nihayet 2022'nin başlarında Leaf'i geride bıraktı.

Nissan, 12 yıl önce ilk kitlesel pazar EV'sini piyasaya sürdükten sonra salı günü 1 milyon küresel elektrikli araç satışına ulaştığını açıkladı.