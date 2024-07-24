Dev Sağlık-İş Sendikası çok az bir farkla baraj altı kaldı: DİSK heyeti bakanlığa gidiyor!

Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:18

Güncelleme: 24.07.2024 - 10:18

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sendikalı işçi sayılarına ilişkin verileri bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu veriler doğrultusunda Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) üye sayısı 6 ayda yüzde 12 oranında arttı.

Bu kapsamda DİSK’e bağlı iki sendika daha işkolu barajını aştı. Böylece DİSK’e bağlı sendikaların 9’u işkolu barajını aşmış oldu.

DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası’nın ise çok az bir oranla baraj altında kaldığı açıklandı. DİSK heyeti söz konusu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğınu ifade ederek konuyla ilgili çalışma başlattı.

İşkolundaki işçi sayısı başta olmak üzere şüpheli verileri görüşmek üzere DİSK Genel Başkanı ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ankara’ya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gittiği öğrenildi.