Dev Türk bilet satış platformu Obilet Fransızlara satıldı! Hisse çoğunluğu el değiştiriyor
Türkiye'nin önde gelen online otobüs ve uçak bileti satış platformu Obilet'in çoğunluk hisseleri Fransız seyahat devi BlaBlaCar’ın sahibi Comuto SA tarafından devralındı.
Rekabet Kurulu, Türkiye'nin önde gelen online otobüs ve uçak bileti satış platformu Obilet'in, Fransız seyahat devi BlaBlaCar’ın sahibi Comuto SA tarafından devralınmasına onay verdi. 2012 yılında kurulan Obilet, yıllık milyonlarca liralık bilet satışı gerçekleştirerek sektörde önemli bir konuma ulaşmıştı.
İŞLEMLER SÜRÜYOR
Obilet, 2021 yılında rakibi Biletall'ı satın alarak pazardaki gücünü artırmış ve sektördeki lider konumunu sağlamlaştırmıştı. Bu büyümenin ardından Fransa'nın seyahat devi BlaBlaCar, Obilet’in hisselerinin büyük çoğunluğunu devraldı. Rekabet Kurulu, devralmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu” ifadelerine yer verdi. Temmuz ayında yapılan başvurunun onaylanmasının ardından satın alma ve devir işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.
SATILAN HİSSE ORANI MERAK EDİLİYOR
Rekabet Kurulu hisselerin tamamının devrine onay verdiğini açıklasa da, Webrazzi'ye konuşan Obilet yetkilileri, satış işleminin yalnızca çoğunluk hisselerini kapsadığını belirtti. Ancak, satılan hisse oranının tam olarak ne kadar olduğu henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
Bu satın almayla birlikte BlaBlaCar, Türkiye pazarındaki varlığını daha da güçlendirirken, Obilet’in sektördeki lider konumunu uluslararası bir marka ile daha da pekiştirmesi bekleniyor.
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