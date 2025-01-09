Dev yatırım bankasından BIST 100 tahmini!
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk hisseleriyle ilgili tavsiyesini yükseltirken, 2025 yılı için BIST 100 tahminini artırdı ve yapılacak faiz indiriminin Türk bankalarına fayda sağlayacağını belirtti.
Goldman Sachs, Türk hisseleriyle ilgili tavsiyesini yükselterek 2025 yılı sonu için BIST 100 tahminini de açıkladı.
FAİZ İNDİRİMİ TÜRK BANKALARINA YARAR SAĞLAYACAK
Goldman Sachs, TCMB'nin beklenenden fazla faiz indiriminin Türk hisse senetlerine olumlu etki yapacağını belirtti. Bankalar için bu indirimin marjları ve kârlılığı artıracağı öngörülüyor.
BIST-50 ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ AÇIĞA SATIŞ YASAĞI KALKTI
Goldman, BIST-50 endeksine dahil hisseler üzerindeki açığa satış yasağının kaldırılmasının, işlem hacmini ve akışları artırabileceğini, böylece yıl başındaki olumlu momentumun devam edebileceğini söyledi.
2025 BIST 100 TAHMİNİ
Goldman Sachs, BIST 100 Endeksi'nin 2025 yılını 11.300 puan seviyesinde tamamlayacağını öngörüyor.
DİĞER PİYASALAR İÇİN PİYASA ALTI GETİRi BEKLENTİSİ
Goldman, Tayland, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Meksika ve Brezilya hisse senetleri için "piyasa altı getiri" tahminini koruyor.
Etiketler: #Goldman Sachs #faiz indirimi #BIST #TCMB
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