Dev yatırım bankasından BIST 100 tahmini!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 11:03

Güncelleme: 09.01.2025 - 11:03

Goldman Sachs, Türk hisseleriyle ilgili tavsiyesini yükselterek 2025 yılı sonu için BIST 100 tahminini de açıkladı.

FAİZ İNDİRİMİ TÜRK BANKALARINA YARAR SAĞLAYACAK

Goldman Sachs, TCMB'nin beklenenden fazla faiz indiriminin Türk hisse senetlerine olumlu etki yapacağını belirtti. Bankalar için bu indirimin marjları ve kârlılığı artıracağı öngörülüyor.

BIST-50 ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ AÇIĞA SATIŞ YASAĞI KALKTI

Goldman, BIST-50 endeksine dahil hisseler üzerindeki açığa satış yasağının kaldırılmasının, işlem hacmini ve akışları artırabileceğini, böylece yıl başındaki olumlu momentumun devam edebileceğini söyledi.

2025 BIST 100 TAHMİNİ

Goldman Sachs, BIST 100 Endeksi'nin 2025 yılını 11.300 puan seviyesinde tamamlayacağını öngörüyor.

DİĞER PİYASALAR İÇİN PİYASA ALTI GETİRi BEKLENTİSİ

Goldman, Tayland, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Meksika ve Brezilya hisse senetleri için "piyasa altı getiri" tahminini koruyor.