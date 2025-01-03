Dev bankadan TCMB faiz indirimi tahmini!

Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:12

Güncelleme: 03.01.2025 - 17:12

Morgan Stanley ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranını 250 baz puan daha indireceğini öngördü. ABD'li yatırım kuruluşu, Aralık 2024 enflasyon verilerini değerlendirerek, enflasyonun 2024 yılı sonunda yüzde 44,38 olarak gerçekleştiğini belirtti.

OCAK-ŞUBAT AYLARINDA ENFLASYON ARTACAK

Banka, aralık ayında manşet enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından, TCMB'nin Ocak ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının olası olduğunu ifade etti. Ayrıca, ocak-şubat aylarında aylık enflasyon artışı beklenmesine rağmen, mart ayında enflasyonun yıllık yüzde 38'e gerilemesini öngörüyorlar.

Morgan Stanley, yüksek enflasyona karşı parasal duruşun sürdürüleceğini ve ücret ile fiyat artışlarının ikinci tur etkilerinin sınırlı kalacağını belirtti. Banka, TCMB'nin enflasyon düşüşüne paralel olarak reel faiz oranlarını ayarlamaya devam edeceğini vurguladı.