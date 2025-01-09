TCMB'den 55 kuruluşa ceza yağmuru!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:54

Güncelleme: 09.01.2025 - 09:54

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılında yaptığı gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda 55 ödeme ve elektronik para kuruluşuna toplam 160,3 milyon TL idari para cezası uyguladı.

FAALİYET İZİNLERİNDE GELİŞMELER

2024'te TCMB, sektörde 8 şirkete ödeme ve elektronik para kuruluşları alanında faaliyet izni verirken, 7 kuruluşa faaliyet genişletme onayı, 5 kuruluşa ise pay devir izni tanıdı. Ayrıca 1 kuruluşun faaliyet izni geçici olarak durduruldu, bir kuruluşun ise faaliyet izni iptal edildi.

İZİNSİZ FAALİYETLERE KARŞI 280 İNCELEME

İzinsiz ödeme hizmeti faaliyeti şüphesiyle 280’den fazla teknik inceleme gerçekleştiren TCMB, tespit ettiği suçlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulundu.

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

TCMB, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 2024 yılında 1.224 bilgi edinme başvurusunu yanıtladı.

TÜKETİCİ HAKLARI VE GÜVENLİ EKOSİSTEM HEDEFİ

Merkez Bankası, sektörün güçlendirilmesi ve tüketici haklarının korunması için ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak denetim ve gözetim faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.