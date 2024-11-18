Dev yatırım bankasından yeni yıl altın tahminleri: 2025 yılında rekor kırabilir!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:52

Güncelleme: 18.11.2024 - 10:52

Goldman Sachs, altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşacağı beklentisini korumaya devam ediyor. Banka, aynı zamanda petrol fiyatlarına yönelik tahminlerini de paylaştı. Açıklamada, "Yeni ABD yönetimi İran arzına yönelik riskleri daha da artırıyor" ifadesi kullanıldı.

Goldman Sachs analistlerinin açıklamalarına göre altın fiyatları merkez bankalarının alımları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri sayesinde önümüzdeki yıl rekor seviyelere çıkabilir. 2025 yılında en çok işlem gören emtialar arasında altını ilk sıralara koyan bankanın analistleri fiyatların Donald Trump döneminde daha da artış gösterebileceğini öngörüyor.

Aralarında Daan Struyven'in de bulunduğu analistlerin yayımladığı bir notta "Altın için gidin" ifadesi yer aldı. Notta, 2025 yılı Aralık ayına kadar ons başına 3 bin dolar hedefine ulaşılabileceği vurgulandı. Tahminlerin ana dayanağı olarak merkez bankalarının artan talebi gösterilirken Fed’in faiz indirimleri sonrasında borsa yatırım fonlarına yönelen akışların da yükselişi destekleyeceği belirtildi.

TRUMP YÖNETİMİ VE ALTIN FİYATLARI

Analistler, Trump yönetiminin altın fiyatlarına olumlu etkide bulunabileceğini ifade etti. Ticaret gerilimlerinin yeniden tırmanmasının külçe altındaki spekülatif pozisyonları artırabileceğini belirttiler.

ABD’nin mali sürdürülebilirliğiyle ilgili artan endişelerin de fiyatları destekleyebileceğini belirten uzmanlar, büyük ABD Hazine rezervlerine sahip merkez bankalarının daha fazla değerli metal almayı tercih edebileceğini kaydetti.

PETROL FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ RİSKLER

Petrol tarafında ise Brent ham petrolünün önümüzdeki yıl varil başına 70-85 dolar arasında işlem görmesi bekleniyor. Ancak analistler, Trump yönetiminin İran’dan gelen petrol akışlarını kısıtlaması durumunda yakın vadede yukarı yönlü risklerin artacağını belirtti.

Baz metallerde ise demirin yerine başka metallerin tercih edilmeye başlandığını ve Avrupa gaz piyasasında hava koşullarına bağlı olarak kısa vadeli yukarı yönlü riskler bulunduğunu ifade ettiler.

Analistler, “Yeni ABD yönetimi İran arzına yönelik riskleri daha da artırıyor” diyerek maksimum baskı kampanyasında yaptırımların daha sıkı uygulanabileceğine işaret ettiler. Ayrıca, ABD’nin İsrail’e yönelik desteğinin güçlenmesinin İran’ın petrol arzında daha büyük kesintilere neden olabileceği değerlendirildi.