Devlet, alkol ve sigaradan bir ayda 12,1 milyar TL ÖTV topladı
Yüksek zamların etkisiyle devletin alkol ve tütün ürünlerinden ÖTV hasılatı, ocakta yıllık yüzde 68 artışla 12,1 milyar TL'ye yükseldi. Yıllık vergi gelirleri de yüzde 86 artışla 147,4 milyar TL oldu.
Merkezi yönetim bütçesi ocakta 30 milyar TL fazla verirken, zamlara paralel olarak vergi gelirlerindeki artış dikkat çekti.
Geçen sene ocakta 79,2 milyar TL olan vergi gelirleri, bu sene ocakta yüzde 86 artışla 147,4 milyar TL’ye yükseldi.
Devletin gelir vergisi hasılatı bu dönemde yüzde 55 artışla 17,7 milyar TL’den 27,5 milyar TL’ye yükselirken, kurumlar vergisi hasılatı 14,5 milyar TL olarak kayıtlara geçti.
Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) hasılatı da yüzde 41 artışla 7,5 milyar TL’ye ulaştı. MTV’ye 2022 için yüzde 25 oranında zam yapılmıştı.
KDV GELİRİNDE BÜYÜK ARTIŞ
BirGün'de yer alan habere göre, Ocak 2021’de 12,3 milyar TL olan dahilde alınan KDV hasılatı, Ocak 2022’de yıllık yüzde 80 artışla 22,1 milyar TL’ye yükseldi.İthalde alınan KDV de yüzde 109’a ulaşan artışla 15,1 milyar TL’den 31,6 milyar TL’ye sıçradı.
TÜTÜN VE ALKOLDE ZAM ETKİSİ
Bu dönemde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geliri de yüzde 38 artışla 16,1 milyar TL’den 22,2 milyar TL’ye yükseldi.
Tütün mamüllerinden toplanan ÖTV bu dönemde yüzde 74 artışla 5,3 milyar TL’den 9,2 milyar TL’ye yükseldi.
Alkollü içkilerden toplanan ÖTV de yüzde 57 artışla 1,9 milyar TL’den 2,9 milyar TL’ye yükseldi.
Alkol ve tütün ürünlerinden toplanan ÖTV, yüzde 68 artışla 7,2 milyar TL’den 12,1 milyar TL’ye yükselmiş oldu.
AKARYAKITTA ÖTV GERİ GELDİ
Ocak 2021’de 4,3 milyar TL olan petrol ve doğalgaz ürünlerinden toplanan ÖTV, Ocak 2022’de 4,2 milyar TL oldu. Bu rakam, geçen senenin sonunda eşel mobil sistemi kapsamında akaryakıt ürünlerinde ÖTV’nin sıfırlanmasıyla sıfıra yaklaşmıştı.
22 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla akaryakıt ürünlerinde ÖTV geri gelmişti.
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