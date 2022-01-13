ÖTV oranlarındaki değişim otomobil fiyatlarına yansıyacak mı?

13 Ocak 2022 Perşembe, 15:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.

SIFIR ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Matrah düzenlemesinin ardından sıfır araba fiyatları en çok merak edilen konulardan biri oldu. Yapılan düzenlemenin ardından birçok marka ve modelde indirim yapılması bekleniyor.

ÖTV matrahındaki değişiklikler ile vergi oranlarında düşüşler yaşandı. Bu düşüşlerin fiyatlara yansıtılması bekleniyor. Örneğin 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için oran yüzde 80'den yüzde 60'a düştü. Yani 150 bin liralık bir aracın son satış fiyatının 318.602 liradan 283.202 liraya gerilemesiyle birlikte yüzde 11’lik indirim bekleniyor.



ÖTV indirimi sonrası sıfır araba fiyatları listesi



Yapılan bu düzenlemenin ardından;

-Mevcut fiyatı 404.250 TL olan Toyota Corolla 1.5 Vision modelinin 381.903 TL'ye,

421.750 TL fiyatlı Toyota Corolla 1.5. Vsion Multidrive S modelinin 398.431 TL'ye düşmesi bekleniyor

-Fiat Egea Seda 1.6. M.Jet 130 Urban modelinin 418.500 TL'den 395.361 TL'ye,

Fiat Ega Cross 1.0 Firefly modelinin 378.400 TL'den 357.489 TL'ye düşmesi bekleniyor

-Renault CLIO Joy 1.0 Tce ECO modelinin mevut fiyatı 349.000 TL iken yeni fiyatının 310.444 TL'ye,

Renault Clio Touch 1.0 Tce X-Tronic modelinin 375.000 TL'den 354.278 TL'ye düşmesi bekleniyor.

-Hyundai i20 1.4 MPI Jump Otomatik modelinin 326.918 TL'den 290.816 TL'ye,

Hyundai i20 T-Gdi Dct modelinin 383.957 TL'den 362.737 TL'ye

Hyundai Bayon 1.4 MPİ Jump Manuel modelinin 332.142 TL'den 295.460 TL'ye düşmesi bekleniyor.





