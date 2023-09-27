Agrobay, gazeteci Çiğdem Toker'e açtığı davayı kaybetti

Yayınlanma: 27.09.2023 - 13:05

Güncelleme: 27.09.2023 - 13:05

Gazeteci Çiğdem Toker, Agrobay Seracılık'ın kendisi hakkında açtığı 1.5 milyon TL'lik davayı Yargıtay'da da kaybettiğini bugünkü yazısında duyurdu.

Toker T24’teki yazısında, 6 yıl önce Cumhuriyet’te yayımlanan ‘Rusya'ya domatesler de Bayburt'tan’ başlıklı haberinden dolayı açıldığı aktardığı dava hakkında “Bayburt Grubu çatısı altındaki Agrobay Seracılık, altı yıl önce "Rusya'ya domatesler de Bayburt'tan" başlıklı (Cumhuriyet) yazım ile şirketin kamuoyu önünde küçük düşürüldüğü, kişilik haklarına basın yoluyla saldırıda bulunduğum iddialarıyla, 1,5 milyon TL tutarında tazminat davası açtı. O günkü ABD Doları kuruna yaklaşık 410 bin ABD Doları demekti bu. Bugünkü karşılığı ise 11.2 milyon TL.

“1.5 MİLYON TL’LİK DAVA DAHA AÇMIŞTI”

Bayburt Grubu'nun astronomik tutarda manevi tazminat talep ettiği tek dava bu değildi. Gruba bağlı Şenbay Madencilik şirketi de "Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın" başlıklı yazım dolayısıyla 1,5 milyon TL'lik bir dava daha açmıştı.

Grup, bugünkü dolar kuru cinsinden 22.5 milyon TL para istiyordu benden. Son seçimlerde aktif siyaseti seçen ve halen İyi Parti GİK üyesi olan avukat Sedat Aksakallı'nın şirket vekili olarak açtığı davalarda, şirketlerin kişilik haklarına basın yoluyla saldırıda bulunduğum iddia ediliyordu. Hukuk eğitimi almış bir gazeteci olarak hak arama özgürlüğüne hiçbir itirazımın olması söz konusu olamasa da talep edilen tutarın anormalliği dolayısıyla gözdağı verme, caydırma ve nihayetinde mesleğe yönelik bir baskı niteliği taşıdığını duruşmalarda ifade etmeye çalışmıştım. (Nitekim bu tip davaların sadece Türkiye'de olmadığını, birçok ülkede meslektaşlarımıza açılan ağır davalarla caydırma motivasyonu içeren "slapp" adıyla anıldığını daha sonra öğrendim.)” ifadelerini kullandı.

“DAVA SÜRECİ 5 YILDAN UZUN SÜRSE DE…”

Yagıtay’ın verdiği kararı da aktaran Toker “Yargıtay kararında, istinaf aşamasındaki karar kastedilerek "Verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş olmasına göre davacı vekilinin yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün HMK 370/1. Maddesi gereğince ONANMASINA..."denildi. Dava süreci beş yıldan uzun sürse de bu kararın, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün içinde bulunduğu koşullar açısından önem taşıdığı kuşkusuz” dedi.

AGROBAY İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ İSE SÜRÜYOR

İzmir’de faaliyet gösteren Agrobay Seracılık'ta Agrobay'da bir ay önce işten çıkarılan 39 işçinin 31'i, Kod 46 maddesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. İşten çıkarılan tarım işçilerinin sera önündeki direnişi ise sürüyor.