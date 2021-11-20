Dış politikadaki hataların ağır bedeli

20 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

2015’te Rusya ile yaşanan savaş uçağı krizi ve Rusya’nın 2016 başında uygulamaya başladığı ekonomik yaptırımları anımsatan Toprak, “Rusya’nın yaptırımları hafifletmesi için bazı ekonomik ödünler ve ödüllerden birisinin S-400 alımı olduğunu” belirtti. Toprak, “Yaptırımlar sonrası Rusya hâlâ vizeyi kaldırmadı. Sebze-meyve ihracatında kotalar sürüyor. Müteahhitlere ve Türk işçilere kapılar tam olarak açılmadı ama iktidar sürekli taviz veriyor. Dolayısıyla nerede, nasıl, kime karşı kullanılacağı belirsiz S-400’lerin alımı, yaptırımlara karşı Rusya’ya verilen bir rüşvet gibi görünüyor” dedi.

‘ABD AYAK SÜRÜYOR’

S-400’lerin kime karşı alındığını iktidarın da bilmediğini vurgulayan Toprak, “Türkiye’nin hava savunmasının güçlendirilmesi makul ve gerekli ancak kime karşı? Rusya’ya mı, ABD ve NATO müttefiklerimize mi, Yunanistan’a mı? İktidar bunu somut gerekçeleriyle açıklayıp hepimizi ikna etmeli” dedi. Depoda tutulan ve milyarlarca dolar ödenen S-400 nedeniyle Türkiye’nin yaptırımlara uğradığını ve milyarlarca dolar da buradan kayıp verdiğini söyleyen Toprak, “Rusya, 2.5 milyar dolarını aldı, ‘ister kullan ister kullanma ister ambalajında tut’ diyor. Hatta bir tane daha satma pazarlığında. ABD, 1,4 milyar doları iade etmek yerine ayak sürüyor” diye konuştu.

İktidarın ise Pentagon kapısında pazarlık ve F-16 alma çabasında olduğunu, ABD’nin ise iktidarı oyaladığını kaydeden Toprak, iktidarın, Merkez Bankası’nan kasasına 3-4 milyar dolar koyabilmek için swap anlaşması yapmaya çalıştığını söyledi. Toprak, şunları kaydetti:

‘3.9 MİLYAR DOLARI KAPTIRDI’

“Katar ve Çin dışında yanıt alamayınca döviz hesaplarının munzam karşılıklarını iki ayda 4 puan artırıp yüzde 25’e çıkartan iktidar, 3.9 milyar doları, S-400 ve F-35’ler yüzünden Rusya ve ABD’ye kaptırdı. Dolar 11 TL’ye dayanırken asıl gerçek 1 TL’nin 9 sente düştüğü. Ülke ekonomisi sente muhtaç hale getirilirken milletin milyarlarca dolarının akıldışı kararlarla ‘ABD-Rusya’yı birbirine kırdırıp aradan sıyrılma’ üzerine kurgulanan öngörüsüz diplomasiyle heba edildiği, tek kişinin o günkü ruh haline endeksli bir dış politika tablosuyla karşı karşıyayız. Türkiye, S-400 konusunun bedelini ağır şekilde ödüyor ve bunu hak etmiyor.” CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak

