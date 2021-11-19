CHP'li Öztrak 'skandalı' açıkladı: "Bir saatte 34 bin 351 dolar kar"

19 Kasım 2021 Cuma, 16:28

CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, birbiriyle çelişen açıklamalar sonucunda Türk Lirası'nın değerinin serbest düşüşe geçtiğini söyledi.

Öztrak, "Üreticiler fiyat veremiyor, vadeli satışlar durdu. Her şeye saat başı zam geliyor. Fiyatı dolara endeksli ürünler yavaş yavaş piyasadan çekiliyor. Önümüz kış, hem de kapkara bir kış" dedi. Öztrak, dün mesai başladığında doların 10 lira 80 kuruş, saat 12.20'de 10 lira 84 kuruş olduğunu söyleyerek, "Bir saat içinde freni boşalmış kamyon gibi birdenbire 10 lira 48'e kadar düştü. Bir saatte döviz kurunda 36 kuruşluk düşüş sıradan bir hareket değildir. Merkez Bankası'nın kararının 5 dakika gecikerek açıklanmasından sonra dolar önce 10 lira 73 kuruşa sıçradı ardından 10 lira 92 kuruşu gördü. Tüm bunlar saat 12.20 ile 14.20 arasındaki 2 saat içinde gerçekleşti. Ondan sonraki 2 saate ise dolar tabelası, elektrik sayacından hızlı çalıştı. Dolar 11 lira 22 kuruşa kadar çıktı. Doları 10 lira 84 kuruştan satıp, bir saat sonra 10 lira 48 kuruştan geri alan bir kişi bir milyon dolarlık bir işlemde, bir saatte 34 bin 351 dolar kar etti. Saat 13.34'te elinde 1 milyon 34 bin 351 dolar vardı. Aynı kişi 40 dakika sonra saat 14.14'te bu doları 10 lira 92 kuruştan sattıysa bu sefer de eline 11 milyon 295 bin lira geçti. 1 milyon doları satarak başlanan işlemler sadece 2 saatte 455 bin 114 lira karla bitti. İki saatte birileri yüzde 4 karı cebe indirdi" dedi.

'BU İŞLEMLER MUTLAKA SORUŞTURULMALI'

Öztrak, burada sorulması ve cevaplanması gereken soruların bulunduğunu söyleyerek, "Birincisi Para Politikası Kurulu kararından bir saat önce, kurda görülen bu sıra dışı hareketin arkasında ne vardır, kim vardır? Bu bir saat içerisinde piyasanın kulağına kim ne üfledi de dolar serbest düşüşe geçti? Piyasa 100 baz puan faiz indirimini fiyatlamışken, 'Faiz indirimi olmayacak, pas geçilecek' hatta 'Faiz artırımı olacak' diye bir spekülasyon yapıldı mı? Yaptıysa kimler yaptı? Kimler elindeki dolarları 10 lira 84 kuruştan sattı, kim 10 lira 48 kuruştan dolar topladı? İkincisi; Merkez Bankası faiz kararını neden 5 dakika geç açıkladı? Buradan açıkça ifade edeyim, faiz kararının 5 dakika geç açıklanması başlı başına bir skandaldır. Anlaşılan tam da faiz kararı alınacakken, Merkez Bankası'nın trafosuna kediler girmiş. Normal bir ülkede bu gecikme bile tek başına ciddi bir soruşturmanın konusudur. Bu 5 dakikada acaba kimler dolar almıştır? Merkez Bankası’nın kasası kimler için açılıp kapanmıştır? Bunlar mutlaka kamuoyuna açıklanmalıdır. Dün saat 12.20 ile 16.30 arasında döviz piyasasında yaşananlar hiç de sıradan işler değildir. Bu işlemler mutlaka soruşturulmalıdır" diye konuştu.

'YAPILACAK TEK ŞEY SEÇİM'

Öztrak, "Milletimizin ne Erdoğan'a ne de koalisyonun küçük ortağına güveni kalmamıştır. Erdoğan da Cumhur İttifakı da milletin gözünden gönlünden düşmüştür. Bugün 50+1 barajından şikayetinin sebebi de budur. Ama artık hangi seçim sistemi gelirse gelsin, baraj nereye inerse insin artık Erdoğan’ı kurtarmaz. Erdoğan ilk gelecek seçimde seçilemez. AK Partili eski bakanların, 'Artık susmayacağım' demesi boşa değildir. Çünkü herkes biliyor geminin su aldığını. Yapılacak tek şey vardır, seçim. Herkes bu saatten sonra seçim talebini en güçlü şekilde dillendirmelidir" ifadesini kullandı.