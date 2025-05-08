Dış talepte duraklama: Türkiye imalat ihracat endeksinde düşüş!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 10:47

Güncelleme: 08.05.2025 - 10:47

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki ekonomik koşulları değerlendiren İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin nisan ayına ilişkin verileri yayımlandı. Endekste 50’nin üzerindeki değerler ihracat ikliminde toparlanmaya, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO İhracat İklimi Endeksi, martta kaydedilen 51,5 seviyesinden nisan ayında 50,8’e geriledi. Bu sonuç, dış talep koşullarında sınırlı bir iyileşmeye işaret ederken, ocak ayında başlayan olumlu eğilimin sürdüğünü ancak artış hızının son beş ayın en düşüğüne gerilediğini gösterdi.

ALMANYA’DA TOPARLANMA YERİNİ YENİDEN DÜŞÜŞE BIRAKTI

Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı konumundaki Almanya’da, mart ayında görülen üretim artışı nisan ayında yeniden azalışa dönüştü. Birleşik Krallık’ta da yaklaşık 18 aydır ilk kez ekonomik faaliyet azaldı. Türkiye’nin ikinci büyük pazarı olan ABD’de üretim artışı sürse de büyüme hızında yavaşlama gözlendi. Nisan verileri, eylül 2023’ten bu yana en düşük büyüme oranına işaret etti.

İspanya ve Hollanda da nisan ayında büyüme hızının yavaşladığı ülkeler arasında yer aldı. İtalya’da ise üst üste üçüncü kez aylık bazda artış yaşandı ve bu artış son bir yılın en güçlü ivmesi olarak kaydedildi. Öte yandan, Fransa, Romanya ve Rusya’da üretim düşüş gösterdi.

ORTADOĞU EKONOMİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Ortadoğu, yılın ikinci çeyreğine girerken küresel büyümenin lokomotifi olmayı sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrol dışı sektörlerdeki güçlü büyüme devam ederken, en hızlı genişleme Suudi Arabistan’da kaydedildi. Kuveyt’te de belirgin bir iyileşme yaşanırken, Katar’da üretim hafif arttı; Lübnan ve Mısır’da ise ekonomik faaliyet geriledi.

Kanada, nisan ayında ekonomik aktivitede en büyük düşüşün yaşandığı ülke olurken, Meksika bu ülkeyi yakından takip etti. Her iki ekonomide de gümrük tarifelerinin etkileri dikkat çekti. Vietnam ve Endonezya’da büyüme hızında kayıplar görülürken, Myanmar’da ise mart ayı sonunda yaşanan depremin ardından üretim azaldı.