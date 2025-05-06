Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Elektronik ihracata 'konsinye' çözümü!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 12:07

Güncelleme: 06.05.2025 - 12:07

Ticaret Bakanlığı, "konsinye ihracat" işlemlerine ilişkin uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla bazı düzenlemelere gitti.

Bakanlık tarafından hazırlanan "İhracat Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğe bazı tanımlar eklenirken konsinye ihracat usullerinde değişiklikler yapıldı.

Konsinye ihracat, kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurtdışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurtdışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade ediyor.

YENİ TANIMLAR EKLENDİ

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bu yöntemle yapılan ihracat işlemlerine ilişkin uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi ve mevzuatın güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde revize edilmesi amacıyla yönetmeliğe, "elektronik ihracat (e-ihracat)", "basitleştirilmiş gümrük beyannamesi" ve "kesin satış" tanımları eklendi.

Düzenlemeyle, konsinye ihracat kapsamında yurtdışındaki alıcılar, komisyoncular ve ihracatçının yurtdışındaki şube veya temsilciliklerinin yanı sıra e-ihracat kapsamında yurtdışı pazaryerlerine, e-ticaret sitelerine veya diğer e-ticaret platformlarına da mal gönderilebileceği hükme bağlandı.

Böylelikle, e-ihracatın konsinye olarak gerçekleştirilebilmesine imkân tanındı.