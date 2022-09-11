Yüksek enflasyon nedeniyle gıda fiyatları tırmandı: Çorba bile lüks oldu

11 Eylül 2022 Pazar, 07:00

Hayatın her alanında kendini hissettiren enflasyon yurttaşları önce ev, araba hayalinden etti. Eriyen alım gücüyle artık dışarıda yemek bile lüks oldu. TÜİK’e göre yüzde 90.25, Disk-Ar’a göre yüzde 115-133 aralığında olan gıda enflasyonu lokanta ve büfe menülerinde fiyatlara yansımış durumda.

Geçen yıl 7 lira olan sosisli sandviç fiyatı bu yıl yüzde 185 zamla 20 lira, 16 lira olan tavuk döner dürüm fiyatı, yüzde 125 artışla 36 liraya çıktı. Özellikle öğrenci ve çalışanların uğrak noktası olan fastfood restoranlarında da geçtiğimiz yıl 37 lira olan bir menü yüzde 70 artışla 63 lira oldu.

MERCİMEK ÇORBASI 6 AYDA YÜZDE 50 ARTTI

Dar gelirli, restoranların yolunu unuttu. İstanbul'da pekçok yerde süzme mercimek çorbası 30 TL ve üzerinde satılıyor. Yükselen fiyatlarla dışarıda çorba içmek bile halkın büyük bir kesimi için lüks oldu. Esnaf lokantalarında ise fiyatların 10 lira ile 25 lira arasında değişiklik gösterdiği belirlendi.

Sosyal medya üzerinden mart ayında bir yurttaş ise çorba fiyatlarına isyan ederek menüyü paylaşmıştı.