Şanlıurfa’da HDP'nin eyleminde gerginlik
Şanlıurfa’da 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddiasıyla protesto düzenlemek isteyen grup ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polisin yürüyüşüne izin vermediği grup, bir süre HDP il binası önünde oturma eylemi yaptı.
Şanlıurfa'da Demokratik Bölgeler Partisi ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi bir grup, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonlarda kimyasal silah kullandığı" iddiasıyla basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi.
HDP il binasından Ahmet Bahçıvan İş Merkezi’ne yürümek isteyen grubun önü polis ekiplerince kesildi.
Aralarında HDP Şanlıurfa milletvekillerinin bulunduğu gruba polis, Şanlıurfa Valiliği’nce alınan 3 günlük yasak kararı olduğunu belirterek, yürüyüşe müsaade etmeyecekleri söyledi.
Grubun yürümekte ısrar etmesi üzerine kısa süreli arbede çıktı. Polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine grup, HDP il binası önünde bir süre oturma eylemi yaptı, ardından parti binasına geçti.
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