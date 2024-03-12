DİSK-AR: Emekli ikramiyesi bayram harçlığı oldu!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:27

Güncelleme: 12.03.2024 - 12:27

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) emekli ikramiyelerine yönelik bir araştırma yayımladı.

Araştırmada AKP Hükümeti tarafından 2008’de çıkarılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu emekli aylık ve gelirlerinin ciddi biçimde düşmesine sebep olduğu kaydedildi.

Emeklinin kayıplarını gidermek adına maaş artışı yerine ikramiye verildiği kaydedilen araştırmada emeklinin ikramiye kaybının en az 15 bin TL olduğu belirtildi.

2018 yılında 1.000 TL olarak belirlenen emekli aylığı 2021’de 1.100 TL, 2023’te 2 bin TL ve 2024’te 3 bin TL olarak uygulandı.

Emeklinin bayram ikramiyelerinin asgari ücret ve artan enflasyon karşısında alım gücünü kaybettiği belirtilen raporda 2018-2024 arasında ikramiyelerin enflasyon, gıda enflasyonu ve asgari ücret karşısında nasıl eridiği ele alındı.

"ASGARİ ÜCRETE GÖRE 10 BİN 609 TL OLMALIYDI"

Rapordan elde edilen bulgular şunlar oldu:

Emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücrete göre kaybı yalnızca 2024 için 15 bin TL’den fazla!

Gıda enflasyonuna göre emeklilerin alım gücü son 5 yılda 1.000 TL’den 398 TL’ye düştü.

Resmi enflasyona göre emekli bayram ikramiyesinin alım gücü 5 yılda 1.000 TL’den 517 TL’ye düştü.

Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı 2018’de yüzde 62 iken 2024’te yüzde 18’e geriledi.

Resmi enflasyon 2018-2024 arası 6 yılda yüzde 516, resmi gıda enflasyonu yüzde 690 artarken emekli bayram ikramiyesi sadece yüzde 200 artarak 3 bin TL yapıldı.

Emekli bayram ikramiyesi resmi enflasyon kadar artsaydı en az 6 bin 163 TL, gıda enflasyonu kadar artsaydı en az 7 bin 904 TL, asgari ücret kadar artsaydı en az 10 bin 609 TL olmalıydı.

Emekli bayram ikramiyesi en az asgari ücret kadar olmalıdır. Emekliye her yıl dört asgari ücret ikramiye ödenmelidir.