Hakeme bağıran Rus tenisçi diskalifiye edildi!
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen "Dubai Duty Free" Tenis Şampiyonası yarı final maçında çizgi hakemine bağıran Rus tenisçi Andrey Rublev, diskalifiye edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen şampiyonada, tek erkeklerde dünya 5 numarası Rus tenisçi Andrey Rublev yarı finalde, dünya 23 numarası Kazak raket Alexander Bublik ile karşılaştı.
Setlerde 1-1 eşitlik varken 3. sette Bublik, 6-5 öne geçtiğinde çizgi hakemine bağıran ve sportmenliğe aykırı sözler sarf eden Rus tenisçi Rublev, hükmen mağlup sayılarak organizasyondan elendi ve turnuvadan para ödülü alma hakkını da yitirdi.
Bu kararın ardından Kazak raket Bublik, organizasyonda finale yükseldi.
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