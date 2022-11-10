DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 7,5 milyonun üzerinde

10 Kasım 2022 Perşembe, 13:05

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporunu yayımladı.

Raporda, geniş tanımlı işsiz sayısı pandemi öncesine göre 1 milyon 67 bin, son bir ayda ise 139 bin kişi arttı.

DİSK-AR’ın TÜİK verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Eylül 2022'de 7 milyon 515 bin kişi olarak gerçekleşti.

MAKAS AÇILDI

TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre, eylülde dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişiye çıktı. TÜİK'e göre Eylül 2019'da yüzde 14,1 olan işsizlik Eylül 2022'de yüzde 10,1 olarak gerçekleşmiş oldu.

Geniş tanımlı işsizlik ise eylülde bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 20,3 oldu. 2019’da yüzde 19 olan geniş tanımlı işsizlik yüzde 20,3'e yükselmiş oldu.

DİSK-AR, geniş tanımlı işsizlik oranı ile dar tanımlı işsizlik oranı arasındaki puan farkının açılma eğilimini sürdürdüğü belirtildi.

Raporda, “Zamana bağlı eksik istihdamda artış ve iş bulma ümidinin kaybedilmesine paralel olarak geniş tanımlı işsizlik oranı artıyor ve dar tanımlı işsizlik ile arasındaki makas açılıyor” denildi.

İŞ ARAMAYIP ÇALIŞMAYA HAZIR OLANLARDAKİ ARTIŞ ETKİLİ

“Örneğin, Ocak 2019'da dar tanımlı işsizlik yüzde 13,6 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 19,7 olarak gerçekleşmişti. Bu dönemde geniş tanımlı işsizlik dar tanımlı işsizlikten 6,1 puan yüksekti” denilen raporda, şöyle denildi:

“Eylül 2022'de dar tanımlı işsizlik yüzde 10,1 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. Dar ve geniş işsizlik arasındaki fark bu dönemde 10,2 puan oldu.

Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni zamana bağlı eksik istihdam sayısı, ümidini kaybedenlerin, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanların sayısındaki artıştır.

Böylece dar tanımlı işsizlik sınırlı kalırken geniş tanımlı işsizlik arasındaki fark açılmaktadır.”

GENİŞ TANIMLI KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 27,6

TÜİK'e göre kadın işsizliği ise tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmeye devam ediyor.

Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,8 olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) erkeklerde yüzde 16,3, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 11,3 puan.

Raporda, şöyle denildi:

“Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı erkeklerde yüzde 12,6 iken kadınlarda yüzde 16,7. İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı erkeklerde yüzde 12,7 iken kadınlarda yüzde 24,1 seviyesinde.

Eylül 2022 itibarıyla kadınlarda mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 463 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 632 bindir. Erkeklerde ise dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 15 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 897 bin.”