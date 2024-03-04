Ekonomist Oğuz Demir TÜİK'in şubat ayı verilerini yorumladı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 14:10

Güncelleme: 04.03.2024 - 14:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre şubatta aylık enflasyon yüzde 4,53 olurken, yıllık enflasyon yüzde 67,07'ye yükseldi.

Merkez Bankasını'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 36 iken iki aylık (Ocak-Şubat 2024) enflasyonu şimdiden yüzde 11,54 oldu.

EN ÇOK ARTIŞ EĞİTİM VE GIDADA!

Açıklanan verileri Cumhuriyet TV’de yorumlayan Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, beklentinin üzerinde bir veri açıklandığını belirtti.

Merkez Bankası’nın ciddi bir baskı altında olduğunu söyleyen Demir, “Ölçemediğiniz ekonomiyi yönetemezsiniz. O ölçümleri doğru yapmaları gerekiyor ki uyguladıkları politikaların karşılığını görebilsinler. Sadece ölçme meselesi de değil şeffaflık meselesi. Verilerin nereden toplandığı mayıs 2022 yılından beri açıklanmıyor. İki veri aylık enflasyonun çok üzerinde ve öne çıkıyor. Eğitim ve gıda. Gıda fiyatlarında biraz Ramazan etkisi, mevsim geçişlerinin fiyatlara yansıması vardır. Eğitimde ise yeni yıl için erken kayıt fiyatları belli oldu ve okulların açılması da etkili oldu. Eğitim ve gıdaya baktığımızda biri bugünümüz diğeri geleceğimiz. Her ikisine de erişim zorlaştı” dedi.

"MAYIS'TA YÜZDE 75'İ GEÇEBİLİR"

Enflasyonla ilgili bir tahmin yapmak için seçim sonrasını ve uygulanacak politikaları beklemenin doğru olacağını ifade eden Demir, “Mayıs ayında enflasyon yüzde 75’in üzerine çıkabilir. Seçimlerden sonra kurda bir hareketlenme olabilir ve o hareketlenme fiyatlara yansıyabilir. Kurda son 4-5 aydır, her ay bir liralık artış görüyoruz. Anladığımız kadarıyla Merkez Bankası o kadar yükselmesine izin veriyor. Yönetilen yönlendirilen fiyatlarda henüz seçim etkisi var, seçimden sonra yükselebilir. Henüz kurun geleceği seviyeyi görmedik, tam bir sağlıklı fiyat oluşumu yok, kur korumalı mevduattan çıkmaya çalışıyoruz. Petrol fiyatları doğrudan etkisini hissettiriyor ve maliyetleri etkiliyor” diye konuştu.

"MERKEZ BANKASI TALEP KISMAK İSTİYOR"

Merkez Bankası’nın yüzde 36’lık enflasyon tahmininin tutmayacağını öngören Demir, “Yılı yüzde 40’ın üzerinde enflasyonla bitireceğimizi tahmin ediyorum. Merkez Bankası beklenti yönetimine odaklanmış durumdalar. Toplumdaki fiyatların daha fazla artacağı beklentisini kırmak istiyorlar, bu sebeple yıllık tahminlerini revize etmeyeceklerdir. Yurttaşların talebini kısmasını istiyorlar” ifadelerini kullandı.