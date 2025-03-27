TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara'dan enflasyon hesabı: 'Yüzde 6'nın üzerinde gelebilir'

Prof. Dr. Hakan Kara, mart ve nisan ayı enflasyonunun toplamda yüzde 6’yı aşabileceğini belirtti. Yıl sonu enflasyon hedefinin tutması için kalan 8 ayda aylık enflasyonun ortalama yüzde 1 olması gerektiğini ifade etti.

TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara'dan enflasyon hesabı: 'Yüzde 6'nın üzerinde gelebilir'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 11:16

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, mart ve nisan ayına ilişkin enflasyon beklentisini duyurdu.

Kara, mart ve nisan ayı enflasyonunun toplamda yüzde 6’yı aşabileceğini belirtirken, yıl sonu hedefine ulaşılabilmesi için önümüzdeki 8 ayda aylık enflasyonun ortalama yüzde 1 seviyesinde olması gerektiğini ifade etti.

Hakan Kara’nın paylaşımı şu şekilde:

“Mart-Nisan iki aylık toplam enflasyonu %6’nın üzerinde gelebilir. Bu durumda yıl sonu %24 hedefine ulaşmak için aylık enflasyonun kalan 8 ayda ortalama %1 olması gerekiyor.”

TCMB 2025 yılı ilk Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonun enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelleyerek yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarmıştı. TCMB Başkanı Fatih Karahan da son açıklamasında, "Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı" ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #Hakan Kara #enflasyon #enflasyon beklentisi #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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