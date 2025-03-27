TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara'dan enflasyon hesabı: 'Yüzde 6'nın üzerinde gelebilir'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 11:16

Güncelleme: 27.03.2025 - 11:16

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, mart ve nisan ayına ilişkin enflasyon beklentisini duyurdu.

Kara, mart ve nisan ayı enflasyonunun toplamda yüzde 6’yı aşabileceğini belirtirken, yıl sonu hedefine ulaşılabilmesi için önümüzdeki 8 ayda aylık enflasyonun ortalama yüzde 1 seviyesinde olması gerektiğini ifade etti.

Hakan Kara’nın paylaşımı şu şekilde:

“Mart-Nisan iki aylık toplam enflasyonu %6’nın üzerinde gelebilir. Bu durumda yıl sonu %24 hedefine ulaşmak için aylık enflasyonun kalan 8 ayda ortalama %1 olması gerekiyor.”

Mart-Nisan iki aylık toplam enflasyonu %6’nın üzerinde gelebilir. Bu durumda yıl sonu %24 hedefine ulaşmak için aylık enflasyonun kalan 8 ayda ortalama %1 olması gerekiyor. pic.twitter.com/IjoQFRm7iM — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 27, 2025

TCMB 2025 yılı ilk Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonun enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelleyerek yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarmıştı. TCMB Başkanı Fatih Karahan da son açıklamasında, "Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı" ifadelerini kullanmıştı.