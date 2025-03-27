Türk bankalarına kötü haber: JPMorgan ve BofA hedef fiyatları düşürdü!
ABD merkezli JPMorgan ve Bank of America, Türk bankalarına yönelik hedef fiyat tahminlerini düşürdü. Siyasi belirsizliğin risk primini artırdığını belirten BofA, borçlanma maliyetlerindeki yükselişe dikkat çekti. JPMorgan ise bazı bankaların tavsiyelerinde değişikliğe gitti.
ABD merkezli JPMorgan ve Bank of America (BofA), Türk bankalarına yönelik hedef fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. BofA, siyasi belirsizliğin risk primini artırarak borçlanma maliyetlerini yükselttiğini belirtirken, JPMorgan bazı bankalar için tavsiyelerini değiştirdi.
Bank of America'nın hedef fiyat revizyonları:
- Halkbank (HALKB): 17,2 TL › 16,1 TL
- İş Bankası (ISCTR): 22 TL › 19,4 TL
- Yapı Kredi (YKBNK): 47 TL › 41 TL
- Akbank (AKBNK): 95 TL › 86 TL
- Garanti BBVA (GARAN): 176 TL › 162 TL
- VakıfBank (VAKBN): 26,2 TL › 23,8 TL
BofA raporunda, siyasi belirsizliğin risk primini artırdığı, net faiz marjı ve özsermaye maliyetinde risk oluşturduğu vurgulandı. "Ekonomi yönetimi istikrarı yeniden tesis etmeye ve enflasyonla mücadele programına devam etmeye kararlı. Siyasi belirsizlik azalırsa, enflasyonist etki hafifleyecektir" ifadeleri yer aldı.
JPMorgan'ın hedef fiyat güncellemeleri:
- Yapı Kredi (YKBNK): 43 TL › 35 TL
- Akbank (AKBNK): 98 TL › 74 TL
- İş Bankası C (ISCTR): 20 TL › 17 TL
- Garanti BBVA (GARAN): 172 TL › 165 TL
JPMorgan, bazı bankaların tavsiyelerinde de değişikliğe giderken özellikle Akbank için daha temkinli bir duruş sergiledi.
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