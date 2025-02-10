DİSK-AR'dan çarpıcı rapor: İşsizlik pandemi dönemi seviyesinde!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:21

Güncelleme: 10.02.2025 - 12:26

DİSK-AR verilerine göre, geniş tanımlı işsizlik oranları pandeminin zirve dönemine yakın seviyelerde seyrediyor. 2024 Kasım verilerine göre, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,2'ye yükseldi. Bu oran, 2014-2020 arası yüzde 15-20 arasında dalgalanırken, pandemi döneminde yüzde 25 seviyesinin üzerine çıkmıştı.

KADIN İŞSİZLİĞİNDE TARİHİ ZİRVE

Kadın işsizlik oranı ise tarihi zirveye ulaşarak yüzde 38,3 oldu. Kasım 2024 itibarıyla, işsizlik sigortasından yararlanan yalnızca yüzde 14,2'lik bir kesim bulunuyor. TÜİK verilerine göre, dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,6 iken, geniş tanımlı işsizlik oranı 28,2'ye çıktı. Geniş tanımlı işsizlik, pandemi dönemine dönmüş durumda ve 2024 yılında geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 436 bine ulaştı.

İŞSİZLER SİGORTADAN FAYDALANAMIYOR

Kadın işsizlik oranlarındaki artış, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel işgücü sayılarına bağlı olarak yükseldi. Erkek işsizlik oranları ise yüzde 22,1 seviyelerinde kalıyor. Resmi işsizlik ödeneğinden yararlananların oranı ise oldukça düşük. Resmi işsizlerin yüzde 86'sı işsizlik sigortasından faydalanamıyor.

Bu veriler, Türkiye’deki işsizlik sorununun derinleştiğini ve özellikle kadınların işgücü piyasasında büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.