DİSK raporu: Geniş tanımlı işsizlik yüzde 30'a dayandı

31.03.2026 14:03:00
Haber Merkezi
TÜİK verilerinden yararlanılarak yapılan hesaplamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 567 bine çıktı. Geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 22,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin işgücü ve işsizlik istatistiklerini yayımladı.

TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşirken, geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) oranı yüzde 29,9'a ulaştı.

UÇURUM ARTIYOR

TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2026 Şubat ayında 2 milyon 981 bin oldu. DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise 12 milyon 109 bin olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik ile dar tanımlı işsizlik arasında uçurum artıyor.

Şubat 2024’te 3 milyon 477 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı Şubat 2025’te 2 milyon 892 bin ve Şubat 2026’da 2 milyon 981 bin oldu. Dar tanımlı (standart) işsizlik her ne kadar gerileme eğiliminde olsa da geniş tanımlı işsizlik bu dönemde de tırmandı. Şubat 2024’te 9 milyon 445 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Şubat 2025’te 11 milyon 314 bine ve Şubat 2026’da 12 milyon 109 bine yükseldi. Böylece dar tanımlı ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas hızla açıldı.

5.4 MİLYON KİŞİ İŞ BULAMIYOR

Şubat 2024’te yüzde 8,6 olan dar tanımlı işsizlik oranı Şubat 2025’te yüzde 8,2 ve Şubat 2026’da yüzde 8,5 olarak açıklandı. Şubat 2024’te yüzde 25,3 olan geniş tanımlı işsizlik oranı ise Şubat 2026’da yüzde 27,3’e yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısında iki yıllık artış 2,7 milyon ve bir yıllık artış ise 795 bin oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam kapsamındaki artış hızla sürüyor. Haftalık 40 saatten daha az çalışan ve imkânı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenlerin zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı Şubat 2026’da 3 milyon 766 bin kişi oldu. Şubat 2026 itibarıyla Türkiye’de 5,4 milyon kişi ise çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor. 

Raporda diğer bulgular özetle şöyle:

  • Kadınlarda işsizlik tüm türlerde erkeklerden daha yüksek seyretmeye devam ediyor.
  • Gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı 15,8 iken genç kadınlarda yüzde 21,8’dir.
  • Şubat 2026’da 2,4 milyon işsiz, işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı.

 

TÜİK tarafından açıklanan işgücü istatistikleri, 2025 yılına ilişkin işsizlik ve istihdam verilerini ortaya koydu. İşsizlik oranı gerilerken, işgücüne katılım ve istihdamda düşüş görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ocak 2026 işgücü istatistikleri açıklandı. İşsizlik oranı artarken istihdam ve işgücüne katılım oranında gerileme görüldü. Genç işsizlik ve atıl işgücü oranındaki yükseliş dikkat çekti.
CHP, uyuşturucuyla mücadele için Meclis'te kurulan komisyonun 2018'de paylaştığı rapora verdiği görüşte; Türkiye'nin uyuşturucu için hedef ülke haline geldiğini, bunun da toplumsal yozlaşma, işsizlik, gelir adaletsizliği, karamsarlık gibi sebeplerden olduğunu belirtti. Uyuşturucuyla mücadelede için adli ve mali süreçlerin birlikte yürütülmesi gerektiğini vurgulayan CHP'nin "Bu başarılamadığında arzla mücadele sokak satıcıları ile torbacılar arasına sıkışan bir kısır döngüde kalacaktır" uyarısını yaptığı görüldü.