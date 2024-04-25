DİSK ve Barolar Birliği Taksim yasağına karşı mahkeme kararlarını hatırlattı: ‘Anayasa’ya uyulmalı

Yayınlanma: 25.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2024 - 07:48

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “İdarenin görevi başka bir alan göstermek değil, güvenliği sağlamaktır” derken TBB Başkanı Sağkan anayasanın yürürlükte olduğunu vurguladı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs İşçi Bayramı için bu yıl da yasaklanan Taksim Meydanı kararına karşı basın açıklaması düzenledi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da katıldığı toplantıda konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Valiliği’nin yasak kararına tepki gösterdi. Konuyla ilgili anayasanın verdiği hak ihlali kararını anımsatan Çerkezoğlu, “Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğu gerçeğinin 2013 yılından beri tamamen keyfi biçimde yok sayılmasına, inkâr edilmesine 2024 1 Mayıs’ında artık son verilmelidir” dedi.

Emekçilerin 1 Mayıs’ı kendi belirledikleri meydanlarda kutlama hakkı olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve son olarak Anayasa Mahkemesi kararları bu konuda sözünü söylemiştir. Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’nin aldığı son karara göre de ‘1 Mayıs’ta Taksim’de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır.’ Bu kesin ve son kararın ardından bizlerin 1 Mayıs’ta Taksim’de olmasını engellemeye çalışmak mümkün değildir. Hiç kimsenin anayasal düzeni tanımama anlamına gelecek olan böylesi bir yaklaşımı savunmamasını umut ediyoruz” dedi.

İstanbul Valiliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a da çağrıda bulunan Çerkezoğlu, “İdarenin görevi bize başka bir alan göstermek değildir, bizim anayasal bir hak olarak gerçekleştireceğimiz bu barışçıl etkinliğe katılanların güvenliğini sağlamaktır. İktidar hukuk dışı bir yasakla 1 Mayıs’ı huzursuzluk gününe çevirme inadından artık vazgeçmeli” diye konuştu.

VALİ GÜL'E ÇAĞRI

Tüm dünyada 1 Mayıs coşkuyla kutlanırken Türkiye’de yıllardır bu konuda anayasa mücadelesi verildiğini belirten Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, “Türkiye bir hukuk devletiyse, anayasamız halen yürürlükte ise Anayasa Mahkemesi’nin uygulanmasını talep etmek, bu ülkenin vatandaşları olarak her birimizin de en temel hakkıdır” dedi. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da konuyla ilgili uluslararası kararları anımsatarak İstanbul Valisi Davut Gül ile amirlerini hukuka uymaya davet etti. Basın toplantısının ardından DİSK’ten bir grup, Taksim Anıtı önünde “1 Mayıs’ta 1 Mayıs alanındayız” diye slogan atmaya başladı. Polis, müdahale ederek grubu alandan uzaklaştırdı