DİSK'ten Çerkezoğlu: Milyonların gözü kulağı Taksim 1 Mayıs alanında olacak

Yayınlanma: 24.04.2024 - 16:05

Güncelleme: 24.04.2024 - 16:35

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı için bu yıl da yasaklanan Taksim Meydanı kararına karşı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile açıklama yaptı. Çerkezoğlu “Milyonların gözü kulağı İstanbul Taksim 1 Mayıs alanında olacak ve milyonlarca yürek Taksim Meydanı’yla atacak. Taksim, 1 Mayıs alanıdır ve bu hukuksal, tarihsel, toplumsal bir hakikattir. Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğu gerçeğinin 2013 yılından beri tamamen keyfi bir biçimde yok sayılmasına, inkar edilmesine 11 yıl sonra 2024 1 Mayıs’ında artık son verilmelidir.” derken Sağkan da Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “hak ihlali” kararına uyulması çağrısı yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Taksim’deki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Çerkezoğlu, 1 Mayıs’ta dünyanın dört bir yanında sınıf kardeşleriyle birlikte demokrasiye, adalete, özgürlüğe, eşitliğe, barışa ve kardeşliğe dair umutlarını ve taleplerini ifade edeceklerini belirtti. Çerkezoğlu, şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk 1 Mayıs’ı ülkemiz açısından da önemli bir dönemeçte kutlanacak. Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda buluşacak, ekmeğimizin her gün küçülmesine, adaletin terazisinin tamamen bozulmasına, en temel hak ve özgürlüklerimizin gasp edilmesine karşı hep bir ağızdan sesimizi yükselteceğiz.

Evlerinden, işlerinden, mahallelerinden, sokaklarından yola çıkıp el ele vererek 1 Mayıs alanına yürüyecek olan işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar, gençler, çocuklar başı dik, alnı ak bir biçimde hakkını, hukukunu savunacak. Ülkemizde 1 Mayısların bir simgesi var; işçilerin, emekçilerin mücadelesinin, geleneğinin bir simgesi var ve hepsinden önemlisi emeğe saygının bir simgesi var.

Taksim Meydanı, 1977’den beri yüreğimizdeki yaradır ve yeniden yasaklandığı 2013 yılından beri de en büyük hasretimizdir. 2024 1 Mayıs’ında Türkiye’nin ve dünyanın meydanlarında buluşan milyonların gözü kulağı İstanbul Taksim 1 Mayıs alanında olacak ve milyonlarca yürek Taksim Meydanı’yla atacak. Taksim, 1 Mayıs alanıdır ve bu hukuksal, tarihsel, toplumsal bir hakikattir.

Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğu gerçeğinin 2013 yılından beri tamamen keyfi bir biçimde yok sayılmasına, inkar edilmesine 11 yıl sonra 2024 1 Mayıs’ında artık son verilmelidir. Taksim, 1 Mayıs alanıdır ve bu artık hukuksal bir hakikattir”

''İŞÇİLER, SIKINTILARINI İSTEDİKLERİ MEKANDA DİLE GETİRME HAKKINA SAHİP''

Erinç Sağkan da Taksim yasağına karşı geçen yıl Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “hak ihlali” kararına değinerek şöyle konuştu:

“Tüm dünyada 1 Mayıs’ın coşkusu, bayram şöleni olarak yaşanacakken bizler yeni anayasa tartışmalarının içerisinde mevcut anayasanın uygulanması için hukukçular olarak da kendimizi anayasanın temel hak ve özgürlükler başlığındaki ilkeleri hatırlatmak zorunda buluyoruz. DİSK ve diğer bir başvuru neticesinde bundan yaklaşık 5 ay önce Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar üzerinden bir değerlendirme yapmak istiyorum.

Çünkü eğer Türkiye bir hukuk devletiyse, anayasamız halen yürürlükte ise Anayasa Mahkemesi’nin uygulanmasını talep etmek, bu ülkenin vatandaşları olarak her birimizin de en temel hakkıdır. Tabii Anayasa Mahkemesi’nin kararına baktığımızda karar, sadece bir temel hak ve hürriyetin ihlal edildiğine ilişkin bir tespitle sınırlı kalmıyor. Tarihsel bir çerçeve de çiziyor bu karar ve özellikle 1 Mayıs’ın anlamından bahsederek 1977’de Taksim’de 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların hâlen cezasız kalması nedeniyle Taksim’in 1 Mayıslar bakımından artık bir ortak hafızayı temsil ettiğini ve bu anlamda da simgesel önemi bulunduğundan bahsediyoruz.

İşçiler, emekçiler yaşadıkları sıkıntılarını, dertlerini, beklentilerini istedikleri mekanda dile getirme hakkına sahipler. Aynı karar, şunun da altını çiziyor, ki bence bu kısım ayrıca çok önemlidir. İşçilerin, emekçilerin toplantı yapacağı yeri kendilerinin belirleme hakkı da vardır. Çünkü mekan belirleme özgürlüğünü de içermektedir toplantı, gösteri ve ifade özgürlüğü hakkı”

İbrahim Kaboğlu da İstanbul Valisi Davut Gül ile amirlerini hukuka uymaya davet etti, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcı olduğunu vurguladı.

TAKSİM ANITI ÖNÜNDEKİ SLOGANLI GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ

Basın toplantısının ardından DİSK’ten bir grup, Taksim Anıtı önünde "1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız" diye slogan atmaya başladı. Polis, müdahale ederek grubu alandan uzaklaştırdı.

VALİLİK YASAKLAMIŞTI

DİSK, bu yıl yapılacak 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlaması için yıllardır yasaklı olan Taksim Meydanı’na işaret etmişti. DİSK heyetinin konuya ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiği İstanbul Valisi Davut Gül ise dün yaptığı açıklamayla Taksim Meydanı’nının kitlesel kutlama yapılmasına kapalı olduğunu açıklamıştı.