DİSK'ten enflasyon verilerine tepki: TÜİK milyonların ekmeğiyle oynadı

DİSK Araştırma Merkezi, 2024 yıl sonu enflasyon verileriyle hesaplanan işçi, memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada ''TÜİK milyonların ekmeğiyle oynadı'' ifadelerini kullandı.

DİSK'ten enflasyon verilerine tepki: TÜİK milyonların ekmeğiyle oynadı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 11:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 1,03 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 44,38 olarak açıklandı.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise aralık ayında enflasyonu aylık bazda yüzde 2,34, yüzde 83,40 yıllık bazda açıkladı.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK, 2024 yıl sonu enflasyon verileriyle hesaplanan işçi, memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin açıklama yaptı. DİSK-AR, açıklanan rakamlara ilişkin ''Milyonlarca işçinin 28,5 puanlık zammı  gasp edildi'' ifadelerini kullandı. 

''MİLYONLARIN EKMEĞİYLE OYNADI''

DİSK-AR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde: 

''TÜİK milyonların ekmeğiyle oynadı!

Resmi enflasyon oranları açıklandı! 

Aralık 2024 enflasyonu sadece yüzde 1,03!!!

2024 yıl sonu resmi enflasyonu yüzde 44,38

12 Aylık ortalamalara göre  enflasyon yüzde 58,51!

 Asgari ücret zammı sadece yüzde 30!

Milyonlarca işçinin 28,5 puanlık zammı  gasp edildi.

2024 yılı son 6 aylık enflasyon yüzde 15,75!

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanacak zam oranı yasa gereği yüzde 15,75.

Memur emeklileri zam oranı yüzde 11,54!'' 


Etiketler: #DİSK-AR #DİSK #Memur #enflasyon

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