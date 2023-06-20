DİSK’ten yeni asgari ücrete ilişkin açıklama: 'Yoksulluk sınırının aşılamadı'

Yayınlanma: 20.06.2023 - 16:51

Güncelleme: 20.06.2023 - 16:51

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 2023'ün ikinci yarısından itibaren geçerli olacak asgari ücret ile ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına açıklama yaptı.

2023'ün ikinci yarısından itibaren geçerli olacak asgari ücret tutarı bugün belirlendi. 2023 Temmuz'da asgari ücret net 2 bin 896 TL artırılarak 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Böylece asgari ücrette yüzde 34'lük bir artış gerçekleşti.

Yeni asgari ücretle ilgili DİSK Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, bir eve iki asgari ücret girse bile yoksulluk sınırının aşılamadığını belirtti.

"MİLYONLARIN MESELESİ"

Çerkezoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle oldu:

“Asgari ücret tespitinde, asgari ücretin ülkemizde en düşük ücret olmadığı, ortalama ücret haline geldiği gerçeği göz ardı edilmiştir. AB ülkelerinde yüzde 4 civarında olan asgari ücret kapsamı ülkemizde yüzde 50 civarındadır. Asgari ücret, milyonların meselesidir. Asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmamıştır.

Asgari ücret belirlenirken işçinin geçim şartları da göz önünde bulundurulmamıştır. Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından Mayıs 2023 dönemi için açıklanan yoksulluk sınırı 35 bin TL'ye dayanmış durumdadır. Belirlenen asgari ücret yoksulluk sınırının yüzde 67,3 altındadır. Diğer bir ifadeyle bir eve iki asgari ücret girse bile yoksulluk sınırı aşılmamaktadır.

ÖZEL VE KAMU İŞÇİSİ ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR

Asgari ücret belirlenirken bir kez daha işçinin sadece kendisinin değil ailesiyle beraber geçiminin sağlanması gerektiğini söyleyen uluslararası standartlar göz önüne alınmamıştır.

Öte yandan kamu işçisi ile özel sektör işçileri arasındaki uçurum devam etmektedir. Bir kez daha söylemek isteriz ki devlette ve özel sektörde farklı asgari ücret eşitlik ilkesine aykırıdır.