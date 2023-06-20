Saray'da 'asgari ücret' buluşması

Yayınlanma: 20.06.2023 - 16:30

Güncelleme: 20.06.2023 - 16:35

Türkiye'de doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini duyurdu.

KARAR ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA ÇIKTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu zammı belirlemek için üçüncü kez bir araya geldi. 13 Haziran'da ilk toplantısını yapan komisyon dün ikinci kez toplanmıştı. Üçüncü toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaparak asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdıklarını duyurdu.

SARAY'DA ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün çalışmalarını Ankara'da sürdürdü.

Erdoğan, Saray'da Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-iş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

TİSK Başkanı Akkol, Erdoğan'a hediye taktim etti.