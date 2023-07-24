DİSK’ten zamlara karşı eylem çağrısı: Türkiye'nin dört bir yanında

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) art arda gelen zamlar ve artan vergiler nedeniyle eylem kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 17:23
DİSK’ten zamlara karşı eylem çağrısı: Türkiye'nin dört bir yanında
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), sendikanın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile zamlar ve vergilerdeki artış nedeniyle eylem yapma kararı aldığını duyurdu.

“Özellikle dolaylı vergilerin artırılmasıyla birlikte zaten emekçilerin sırtında olan vergi yükü daha da katlanmış, gelir ve vergi adaletsizliği daha da artmıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada eylem çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA EYLEMLER  YAPILACAK

Açıklamada, planlanan eylemlere ilişkin ise şunlar kaydedildi:

“Bu duruma karşı Yönetim Kurulumuz “Susma haykır: Zamlara, adaletsiz vergilere, asgari yaşama hayır!” sloganıyla işyerlerinde ve şehir merkezlerinde eyleme geçme, tüm işçileri, emekçileri, emeklileri ve halkı sesini yükseltmeye çağırma kararı almıştır.

25-26 Temmuz 2023 Salı ve Çarşamba günleri işyerlerinde yürüyüşler yaparak ve konfederasyonumuzun hazırladığı merkezi açıklamalar okunarak işçiler, 27 Temmuz 2023 Perşembe günü yapılacak protesto eylemlerine çağrılacaktır.

27 Temmuz 2023 Perşembe günü Türkiye'nin dört bir yanındaki meydanlarda protesto eylemleri gerçekleştirilecektir.”


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