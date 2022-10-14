Doğalgaz fiyatları açıklandı (14 Ekim 2022)

14 Ekim 2022 Cuma, 14:51

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 45 milyon 698 bin 157 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 708 bin 410 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 68 lira 54 kuruş, gaz ticaret miktarı 1 milyon 753 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 850 lira 60 kuruş, satış fiyatı 25 bin 286 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 970 bin 122 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 804 bin 252 metreküp olarak kayıtlara geçti.