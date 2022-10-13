Doğalgaz fiyatları belli oldu
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 68 lira 25 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 708 bin 410 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 83 milyon 488 bin 476 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 68 lira 25 kuruş, gaz ticaret miktarı 219 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 850 lira 30 kuruş, satış fiyatı 25 bin 286 lira 20 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 114 milyon 591 bin 57 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 114 milyon 288 bin 811 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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