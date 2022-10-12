Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (12 Ekim 2022)

12 Ekim 2022 Çarşamba, 14:20

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 65 lira 71 kuruş, gaz ticaret miktarı 3 milyon 203 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 847 lira 68 kuruş, satış fiyatı 25 bin 283 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 996 bin 860 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 546 bin 926 metreküp olarak kayıtlara geçti.