Doğalgaz fiyatları belli oldu

16 Ekim 2022 Pazar, 15:40

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 157 milyon 47 bin 991 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 44 milyon 330 bin 160 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 66 lira 6 kuruş, gaz ticaret miktarı 6 milyon 25 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 848 lira 4 kuruş, satış fiyatı 25 bin 284 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 87 milyon 570 bin 468 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 86 milyon 239 bin 609 metreküp olarak kayıtlara geçti.