Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (15 Ekim 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 44 milyon 330 bin 160 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 45 milyon 698 bin 157 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 45 lira 92 kuruş, gaz ticaret miktarı 1 milyon 702 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 827 lira 30 kuruş, satış fiyatı 25 bin 264 lira 54 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 109 milyon 660 bin 808 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 18 bin 673 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir yeni zam da sigaraya!
- MADENDE 41 CANIMIZ GİTTİ!
- Türkiye 28 madenciye ağlıyor
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- MHP'de istifa depremi
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Kurumu kurtarma telaşına düştüler
- Mustafa Kemal'in askeri olmaz!
- Destici'den TOGO Kuleleri'ni kurtarma operasyonu
- TOKİ sosyal konut kura çekim tarihleri belli oldu