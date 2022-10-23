Doğalgaz fiyatları belli oldu (23 Ekim 2022)
Spot doğal az piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 25 bin 38 lira 92 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 82 milyon 578 bin 357 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 57 milyon 176 bin 476 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 25 bin 38 lira 92 kuruş, gaz ticaret miktarı 3 milyon 298 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 25 bin 790 lira 9 kuruş, satış fiyatı 24 bin 287 lira 75 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 100 milyon 192 bin 630 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 880 bin 170 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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