Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (15 Kasım 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 845 bin 910 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 5 milyon 298 bin 732 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 760 lira 48 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 378 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 383 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 20 bin 137 lira 67 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 143 milyon 627 bin 610 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 144 milyon 915 bin 20 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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