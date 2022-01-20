Doğalgaz kesintisine ilişkin gizli mektup ortaya çıktı

20 Ocak 2022 Perşembe, 10:43

Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden İran'ın teknik arıza bildirererek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını keserken, doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışı azaltıldı. Yetkililer ise, sürenin kısaltılması için görüşmelerin sürdüğünü belirttiler.

İran'ın doğalgaz kesintisinin ardından FOX TV'den İsmail Küçükkaya'nın canlı yayında yayımladığı mektupta BOTAŞ, sanayide kullanılan doğalgazın cuma gününden itibaren yüzde 40'ının kesileceğini belirtildi.

FABRİKALAR KAPANAK

Yazıyı gören bazı sanayiciler ise, fabrikaları kapatacaklarını duyurdu.

TALİMAT VERİLDİ

Reuters'a konuşan sektör yetkilileri, kullandıkları doğalgazı yüzde 40 azaltmaları için santrallere talimat gönderildiğini, ayrıca gaz dağıtım şirketlerine de 300 bin m3'ten fazla gaz tüketen sanayi ve kampüs tarzı büyük ölçekli tüketicilere de aynı oranda akışın azaltmaları için talimat verildiğini ifade ettiler.

Gaz akışını azaltma talimatı ısıtma için yapılan kullanımı, üniversite ve hastaneleri kapsamıyor.