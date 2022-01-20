Fed'in faiz kararı piyasaları daha erken vurabilir
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) inatçı ve yüksek enflasyon ile mücadele etmek için para politikasını bir ay önce öngörülenden çok daha erken sıkılaştırılacağı tahmin edildi.
Reuters anketine katılan analistler yüksek enflasyonun bu yıl ABD ekonomisi için en büyük tehdit olacağını düşünüyorlar. Yeni koronavirüs varyantı Omicron'un çok daha hafif semptomlara yol açmasının da desteğiyle başlıca merkez bankaları ve hükümetler ekonomilerini normalleştirmek için adım atmaya başladı.
Fed Başkanı Jerome Powell, kısa süre önce yaptığı bir konuşmada "koronavirüs dalgalanmalarına rağmen işlerliğini koruyan bir ekonomi" gördüğünü belirtmişti.
40 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞMIŞTI
Bazı Fed yetkilileri, Aralık'ta yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonu kontrol altına almak amacıyla ve işgücü arzının azalmasını göz önüne alarak yakın zamanda faiz artırımlarına gidileceğinin sinyalini vermişti.
Reuters tarafından 12-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen anketteki tahminler, Fed'in Mart ayından itibaren yıl sonuna kadar politika faizini üç defa artırarak yüzde 0.75-1 seviyesine yükselteceğine işaret etti.
EN AZ 4 KEZ FAİZ ARTIRIMI YAPACAK
Aralık ayında yapılan bir önceki ankette sadece iki faiz artırımı tahmin ediliyordu. Ankete katılan 86 analistten 40'ı ise, Fed'in piyasalardaki mevcut fiyatlamaya paralel olarak bu yıl en az dört kez faiz artırımı gerçekleştireceğini öngördü.
FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?
Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.
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