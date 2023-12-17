Doğalgaz talebi 2024'te 53 milyar metreküp olacak

Yayınlanma: 17.12.2023 - 16:02

Güncelleme: 17.12.2023 - 16:02

Arslan, doğal gaz sektöründe 2024 yılı beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin bu yılki doğalgaz tüketiminin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ocakta açıkladığı 56 milyar metreküp seviyesinin altında kalabileceğini söyledi.

Doğalgazın ülke genelinde daha ulaşılabilir olmasıyla konutlarda ısınma amaçlı tüketimde her yıl yaklaşık 1 milyar metreküp artış gözlemlediklerini aktaran Arslan, konutların doğalgaz tüketiminin söz konusu etkiler nedeniyle bu yıl 16-17 milyar metreküp olarak hesaplandığını dile getirdi.

Arslan, Türkiye'nin gelecek yılda tüketeceği doğal gazmiktarına ilişkin, "Deprem felaketinin etkilerinin azaltılması, yeni tüketicilerin etkisi ve hava sıcaklıklarının bu yıla kıyasla mevsim normallerinde seyretmesiyle 2024 yılı Türkiye doğalgaz talebinin 53 milyar metreküp civarında olacağını tahmin ediyorum" ifadesini kullandı.

Sakarya Doğal Gaz Üretim Sahası'nın devreye girmesiyle eylülde sahada yaklaşık 75 milyon metreküp üretim gerçekleştiğini ve bunun toplam üretimin yüzde 68'ine karşılık geldiğini vurgulayan Arslan, sahada 2023'te faz-1'de günlük 10 milyon metreküp, 2025'te faz-2'de günlük 40 milyon metreküp ve 2028'de faz-3'te günlük 60 milyon metreküp doğal gaz üretimi hedeflendiğini bildirdi.