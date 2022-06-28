Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yayımladı: Doğalgaz ithalatı nisanda azaldı

28 Haziran 2022 Salı, 10:28

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 453 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 613 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yaklaşık yüzde 16,7 azalırken, LNG ithalatı yüzde 6,14 yükseldi. Toplam doğal az ithalatı ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalarak, yaklaşık 4 milyar 67 milyon metreküp oldu.

Nisanda en fazla Doğalgaz ithalatı 1 milyar 882 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 837 milyon metreküple İran, 733 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 24,9, yüzde 3,41 ve yüzde 4,83 düşüş gösterdi.

KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİNDE YÜZDE 3,36 DÜŞÜŞ

Söz konusu dönemde, Türkiye'de Doğalgaz tüketimi yüzde 6,59 azalarak 5 milyar 130 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin Doğalgaz tüketimi yüzde 0,51 azalışla 365 milyon metreküpe indi.

Elektrik santrallerinde Doğalgaz tüketimi yüzde 24,56 düşüşle 672 milyon metreküpe geriledi.

Nisanda konutlardaki Doğalgaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,36 azalarak 2 milyar 329 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

DOĞALGAZ STOK MİKTARI DÜŞTÜ

Türkiye'de Doğalgaz stok miktarı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 azalışla 1 milyar 326 milyon metreküp oldu.

Doğalgaz stokunun yüzde 90,2'sini 1 milyar 197 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 9,74'ünü 129 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama ve LNG tesislerindeki stok miktarı yüzde 33 ve yüzde 46,6 azaldı.